Federico Rossi, dopo l’annuncio a sorpresa della rottura fatto da Paola Di Benedetto nelle sue IG Stories, fa un gesto eclatante: posta una canzone dedicata all’ex Madre Natura. E’ probabile voglia ricucire lo strappo…

Sul web si è generato un putiferio dopo l’annuncio di rottura con Federico Rossi di Paola Di Benedetto. In molti hanno ipotizzato un tradimento da parte del cantante del duo Benji & Fede. Sono state le parole della 24enne a farlo supporre. “La mia storia con Federico si è conclusa. Se avete imparato a conoscermi, sapete che in amore do tutto. Ma, quando vedo mancare di rispetto, non ci sto”, ha scritto nel suo post l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi.

Federico Rossi, anche dopo l’annuncio di rottura di Paola Di Benedetto, ha continuato a postare Stories taggando la ragazza, incurante anche del rumors che indicherebbero Emma Muscat, ex Amici ed ex fidanzata di Biondo, come la bella che gli avrebbe fatto girare la testa. Poi, dopo che i fan gli hanno chiesto a lungo perché non intervenisse e spiegasse quel che era successo, ha rotto il silenzio e a condiviso una canzone, “Ogni Volta”, un brano che per gli ammiratori del giovane artista e della coppia lui avrebbe dedicato a Paola.

La canzone dedicata a Paola Di Benedetto è il secondo gesto eclatante di Federico Rossi, dopo il tatuaggio di coppia che i due hanno fatto alcuni mesi fa. Il brano recita: “Ogni volta che non c’è un taxi proprio quando devo andare, ogni volta che non trovo pace e qualcuno dice mi dispiace, ogni volta che mi prendo male e lascia stare, come quando ci riprovo ma non succede niente e rimango sempre solo come un sedicenne. La mattina mi sveglio, scendo e accendo la tv per coprire i miei silenzi, quelli che hai lasciato tu. Se non ti trovo più, ti verrò a cercare solo per fare l’amore o solo per litigare.. Se sei le stelle io sono la Nasa prima di tornare a casa ti verrò a cercare.. Ogni volta che vado in albergo e sto in una doppia ma ad uso singolare, ogni volta che ti perdo e voglio la rivincita. Ogni volta che decido di imparare a cucinare ma non ce la posso fare, non ce la posso proprio fare… La mattina mi sveglio, scendo e accendo la tv per coprire i miei silenzi, ora che non li sento più”.

E ancora: “Mi hai lasciato tu, ma ti verrò a cercare solo per fare l’amore o solo per litigare.. Se sei le stelle io sono la Nasa prima di tornare a casa io ti verrò a cercare per dirti che sei la migliore, scelta che so di sbagliare, solo per fare l’amore o solo per litigare. Sei l’abitudine che non ho perso, sei quella che ho incontrato troppo presto, sei il tatuaggio che oramai nascondo. Anche in capo al mondo ti verrò a cercare solo per fare l’amore o per litigare…”. Parole importanti: riuscirà con questi versi appassionati a riconquistare la sua amata e a farla tornare sui suoi passi?

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/7/2019.