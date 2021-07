Federico Zampaglione, ex compagno di Claudia Gerini, si sposa: l'annuncio

Federico Zampaglione, ex compagno di Claudia Gerini, a cui è stato legato per 11 anni e da cui ha avuto la figlia Linda, la secondogenita 11enne dell’attrice, si sposa. Il frontman 53enne dei Tiromancino, anche regista e scrittore, va a nozze con Giglia Marra 39 anni. L’annuncio arriva a sorpresa sul social.

“Prima che lo sappiate in altri modi, ve lo diciamo noi: ad agosto Giglia e io ci sposiamo”, scrive l’artista. Stesso messaggio anche per la Marra: “Prima che lo sappiate in altri modi, ve lo diciamo noi: ad agosto Federico e io ci sposiamo”.

La coppia nelle scorse settimane aveva confidato il desiderio di fiori d’arancio una volta che fosse finita, o si fosse almeno allentata, l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia. I due non svelano la data, ma è probabile che il matrimonio venga celebrato in Puglia, terra natale dell’attrice. Giglia Marra in questi giorni si trova proprio lì in vacanza, forse anche per ultimare gli ultimi preparativi per le nozze.

“Vorrei che fosse in chiesa, pieno di gente. Vorrei che fosse il contrario del distanziamento sociale”, aveva rivelato Giglia in un’intervista. Per entrambi si tratta di prime nozze. L’amore di Zampaglione con la Marra è nato quattro anni fa. “Ci siamo incontrati qui a Roma, in un locale. Io ero con la mia amica Anna, che è una sua fan scatenata. Appena l’ha visto, mi ha trascinato di forza davanti a lui e obbligato a scattarle una foto in posa col suo idolo. Anna è uno schianto, io ero imbarazzatissima: eppure Federico ha scelto me, forse per la timidezza”, aveva raccontato lei.

