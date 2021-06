Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti: un trio inedito per la hit dell'estate

Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti formano un trio inedito, inaspettato: i due rapper e la cantante 78enne, icona della musica italiana, lanciano quella che si preannuncia già come la hit dell’estate 2021, il classico ‘tormentone’ da ascoltare sotto l’ombrellone. “Mille”, questo il titolo del singolo del sorprendente terzetto, uscirà il prossimo 11 giugno, come annuncia il marito di Chiara Ferragni sul suo profilo social.

Hanno appena finito di girare il videoclip della canzone. Nello scatto condiviso da Fedez e poi dagli altri due si vede Orietta con suo abito-conchiglia, quello sfoggiato già a Sanremo 2021 sul palco dell’Ariston, stavolta però fucsia sgargiante, a bordo di una Cadillac con divano rosa. Accanto a lei i ‘bad boys’ che fanno impazzire i fan sul web, il 31enne milanese e il 30enne romano, pure loro tra i protagonisti indiscussi dell’ultimo festival condotto da Amadeus.

Non c’è dubbio che sia stato proprio Sanremo a fare da raccordo per una collaborazione sorprendente. Subito dopo l’annuncio dell’uscita del brano, Twitter li incorona, senza neppure aver ascoltato ancora la canzone. I tre finiscono in tendenza, eletti a furor di popolo i sovrani di un’estate che deve ancora cominciare.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/6/2021.