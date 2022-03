Fedez ha un brutto male, l’annuncio in lacrime: 'Ho bisogno di conforto’

Fedez, al secolo Federico Lucia, 32 anni, sta male. Ha una malattia piuttosto seria. Lo ha annunciato lui stesso tramite Instagram Stories senza riuscire a trattenere le lacrime per la forte emozione. Purtroppo è arrivata da pochissimo una diagnosi molto difficile da mandare giù. Ora non gli resta che affidarsi ai medici per un percorso di trattamenti e chiedere sostegno ai suoi cari per avere l’affetto necessario ad affrontare una sfida tanto difficile.

In alcuni video condivisi sul social ha spiegato: “Purtroppo mi è stato trovato un problema di salute, ma per fortuna è stato trovato con un grande tempismo. Questo comporta un percorso importante che dovrò fare e che racconterò ma non ora, non in questo momento, in cui ho bisogno di stringermi alla mia famiglia e ai miei figli”.

“Quando ho scoperto quello che ho scoperto, leggere storie di altre persone mi ha dato conforto. Quindi in futuro racconterò questa mia nuova avventura, perché se il mio racconto potrà dare conforto anche a una sola persona che magari non ha la fortuna di essere circondata da così tanti affetti come la mia famiglia, mi fa pensare che questa parentesi della mia vita ha una sua utilità e riesco a conferirgli un senso. Cosa che a tratti ovviamente non si riesce a dare”, ha aggiunto.

“Mi rendo conto che in questi anni è come se io avessi avuto un album dei ricordi condiviso qui sopra e solo ora mi rendo conto dell’importanza di essere riuscito a strappare un sorriso dall’altra parte dell’apparecchio a qualcuno che magari stava affrontando un momento difficile. Quell’album condiviso ora sarà la mia forza e servirà a strappare un sorriso a me”, ha proseguito.

“Ora non sono abbastanza lucido per andare oltre, ma sono pronto ad affrontare questa nuova avventura che la vita mi ha presentato. Ringrazio mia moglie che mi è stata vicino in questi giorni, i miei amici e la mia famiglia. Spero di darvi aggiornamenti positivi il prima possibile”, ha quindi concluso.

Pochi minuti dopo la moglie Chiara Ferragni, con cui ha i figli Leone, 3 anni, e Vittoria, 11 mesi, gli ha voluto dedicare un post sul suo profilo Instagram. “L’amore della mia vita Fedez in questi giorni ha bisogno di un po’ di supporto extra. Ti amiamo più che mai amore mio, presto stari bene, sempre circondato dall’amore di tutta la tua famiglia, degli amici e delle persone che ti voglio tanto bene”, ha scritto accanto a una foto che la ritrae vicino a lui.

Scritto da: la Redazione il 17/3/2022.