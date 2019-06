Fedez, 29 anni, cambia look. Il rapper 29enne dice addio alla chioma castana e si tinge i capelli. Ora è biondo platino. Il web si scatena e secondo alcuni il cantante con questa nuova acconciatura somiglierebbe all'attrice americana Brigitte Nielsen, famosa per il suo taglio corto biondo platino, proprio come quello che ora sfoggia Fedez.

Cambia immagine in modo radicale Fedez e condivide sul social uno scatto che lo ritrae con un look biondo platino: "Ho battuto sul tempo l'arrivo dei capelli bianchi", scherza il cantante: "Pensavo fosse la Nielsen", si legge sui social.

VIDEO

E ancora: "Fossi Brigitte Nielsen chiederei i danni di immagine". "Separati alla nascita", cinguetta un altro utente su Twitter.

Su Instagram anche la reazione della moglie Chiara Ferragni che rimane sbalordita durante una video-chiamata dall'Olanda: "L'ho lasciato per pochi giorni per lavoro e...". Scherza la nota influencer che poi però scrive: "Quanto sei figo amore mio". Il look biondo platino del marito le piace. Ma i follower non sono tutti d'accordo con lei: "Sei proprio innamorata per dirgli che è figo con questi capelli", il commento di un utente. Qualcuno afferma che l'ex giudice di "X Factor" ora somiglia a Biondo, l'ex concorrente di "Amici". "Stava meglio prima", il pensiero di una fan. Ma cè anche chi come Chiara apprezza il nuovo look di Fedez.

Cambia Federico Lucia e lascia tutti a bocca aperta, moglie compresa. Dal castano al biondo platino è davvero un bel "colpo di testa".