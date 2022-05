Fedez cambiato dalla malattia: 'Oggi vedo i soldi diversamente'. Ecco come

Fedez prima di avere il tumore al pancreas, che gli è stato asportato lo scorso 22 marzo al San Raffaele di Milano durante un intervento durato 6 ore, aveva un obiettivo da raggiungere coi suoi guadagni. Ora si sente cambiato dalla malattia. “Oggi vedo i soldi diversamente”, rivela il rapper nel corso del suo podcast Muschio Selvaggio nella puntata in cui si parla di ambizioni e di obiettivi "in forma di denaro o di sogni”. Con lui in studio c’è Luis Sal, migliore amico del 32enne e co conduttore del podcast, e il collega Lazza.

Federico Lucia adesso dà il giusto valore al denaro, prima era diverso. “Ti faccio un esempio - confessa Fedez - Io, prima di avere il tumore, avevo un obiettivo in soldi, adesso non me ne frega più niente. Era duecento milioni. Mi sono detto che non ha senso. E sai perché non ha senso? Perché, metti che arrivi a 200, poi vuoi sempre di più, poi sono 300, poi 400. Poi arrivi al miliardo e comunque ti rendi conto che non è quello il fine”.

“Ma poi dove li spendi?", gli sottolinea Lazza parlando dell’enorme somma a cui lui sarebbe voluto arrivare. Fedez però replica: “Li spendi, li spendi. E puoi anche perderli. Il tuo tenore di vita diventa diverso, inizi a spendere in aziende e fare investimenti".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/5/2022.