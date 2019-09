Come ha rivelato lui stesso, non ha dato retta a sua mamma e ha messo le scarpe senza prima indossare i calzini. Fedez non voleva rischiare che sul red carpet del Festival di Venezia, dove ha sfilato l’altra sera insieme alla moglie Chiara Ferragni, che ha presentato in Laguna il suo documentario ‘Chara Ferragni – Unposted’, il suo look potesse non essere perfetto. Anche i fantasmini avrebbero potuto fare capolino dalle elegantissime scarpe scelte per l’occasione. E comunque non avrebbero riparato i talloni dallo sfregamento con il cuoio. Ma si è trattato di un errore che gli è costato caro visto che si è ritrovato con tantissime, e dolorisissime, vesciche ai piedi ed è stato costretto a correre a comprare gli appositi cerotti.

Qualche ora dopo il tappeto rosso della Mostra del Cinema, nella sue Instagram Stories il cantante ha mostrato le vesciche che si sono formate per non aver messo i calzini. “Racconto di guerra: vesciche tallone sinistro, vesciche tallone destro, vesciche ovunque”, ha scritto accanto all’immagine. Poi sempre sul social ha fatto vedere quanti cerotti per le vesciche ha dovuto acquistare e applicare sui piedi per cercare di sentire meno dolore.

Dopo essere rientrato a Milano, il 29enne ha ora ripreso ad allenarsi con il suo personal trainer, ma con qualche difficoltà proprio a causa delle vesciche che non sono ovviamente ancora guarite. La prossima volta forse prima di decidere di non mettere i calzini ci penserà due volte…

Scritto da: la Redazione il 6/9/2019.