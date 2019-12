Fedez regala a Chiara Ferragni un anello Cartier anche a Natale 2019. Il rapper 30enne sa che la bella fashion blogger ha un debole per il famoso brand di gioielli e, dopo averlo fatto già al suo compleanno, la sorprende ancora con un prezioso da sogno tutto tempestato di diamanti del valore di circa 10mila euro.

Per Chiara Ferragni Fedez questa volta sceglie un anello Love in oro giallo 18 carati ornato da 66 diamanti taglio brillante. Cartier nel descrivere la collezione scrive: “Nato a New York negli anni '70, il gioiello Love suggella gli amori liberi da ogni convenzione. Viti grafiche, ovale perfetto e dichiarata eleganza ne fanno l'intramontabile emblema degli amori passionali”.

La bionda 32enne ringrazia entusiasta. Quando apre il dono, condivide con i fan il suo momento speciale. Anche a Natale 2019 suo marito la rende felice e la fa sorridere di gioia.

L’anello è la ciliegina sulla torta di un Natale 2019 incredibile, trascorso a Madonna di Campiglio con il piccolo Leone al seguito e tutti i famigliari. I Ferragnez si divertono un mondo durante la loro vacanza extra lusso in montagna, sulle Dolomiti, dove non c’è spazio per la noia e si festeggia ogni momento.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/12/2019.