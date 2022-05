Fedez e Chiara Ferragni con Damiano David dei Maneskin e Giorgia Soleri: prima volta insieme sul social, foto

Fedez e Chiara Ferragni a Milano incontrano Damiano David, frontman dei Maneskin, e la fidanzata Giorgia Soleri. La celebre coppia posa felice con il rocker 23enne e la compagna 26enne per la prima volta insieme in uno scatto a quattro, la foto viene condivisa sul social. I Ferragnez non bucano l’evento legato all’uscita del libro dell’influencer, “La signorina nessuno”, che promuovono pure nelle loro IG Stories.

Tra poesia, prosa e illustrazioni la Soleri esplora nel suo primo libro la fatica di vivere, tra perdita e dolore. Chiara e Fedez apprezzano e le regalano il loro supporto, anche nella lotta affinché la vulvodinia, patologia di cui soffre da anni Giorgia, diventi una patologia riconosciuta dal Sistema Sanitario Nazionale, come appena richiesto da una proposta di legge presentata.

Federico Lucia conosce Damiano e i Maneskin dal 2017, quando era giudice di X Factor e la famosa band arrivò solo seconda, battuta al televoto da Lorenzo Licitra. Con i musicisti romani ha partecipato anche a Sanremo nel 2021 e ha esultato con loro per la vittoria del gruppo.

Ora arriva la serata in coppia con la moglie, Damiano e la Soleri: tutti hanno look casual e glamour, solo Giorgia segue il trend del total pink coordinando minidress a tubino e giacca ampia.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/5/2022.