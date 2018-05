Chiara Ferragni e Fedez non ufficializzano la data del matrimonio, ma secondo “fonti vicine alla coppia”, così sottolinea Vanity Fair, non ci sarebbero più dubbi: i due si sposeranno l’1 settembre prossimo.

Ecco arrivare la data del matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni: le nozze saranno celebrate l’1 settembre in Sicilia, a Noto. La fashion blogger 31enne fa sapere ai fan che è impaziente di andare all’altare. “Non vedo l’ora”, scrive sul suo profilo. Così anche il rapper 28enne, che le ha chiesto di dire sì lo scorso anno durante il suo concerto all’Arena di Verona, quando si è inginocchiato davanti alla bionda di fronte a migliaia di spettatori.

Matrimonio l’1 settembre. La data fa correre di più il tempo. Chiara Ferragni e Fedez intanto si prendono cura di Leone, nato il 19 marzo scorso. Vogliono condividere il giorno delle nozze con i follower. Sarà una festa, hanno fatto sapere. I ben informati dicono stile Coachella. L’idea è quella di ricreare l'atmosfera del festival musicale che si svolge in California: fiori, musica, ruote panoramiche e molto altro per fiori d’arancio pirotecnici.

