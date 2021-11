Fedez e Chiara Ferragni come i Kardashian: prime immagini del reality di famiglia

Fedez e Chiara Ferragni sono i novelli Kardashian. Arrivano le prime immagini del reality di famiglia in cui verranno svelati tutti i segreti della coppia più famosa d’Italia, The Ferragnez - La Serie, in onda su Amazon Prime Video.

La fashion blogger 34enne, imprenditrice digitale e icona nel mondo della moda con oltre 25 milioni di follower su Instagram, e il rapper 32enne con 13 milioni di follower che la bionda ha sposato nel 2018 e da cui ha avuto Leone, 3 anni, e Vittoria, nata lo scorso 23 marzo, sono sfavillanti negli scatti di David LaChapelle. Con loro anche tutti i parenti, che si vedranno nella serie tv.

Nello scatto che immortala la ‘dinastia’, oltre a Chiara e Fedez, ci sono Franco Lucia,e Annamaria Berrinzaghi, genitori di Federico, Marco Ferragni e Marina Di Guardo, genitori di Chiara, Francesca Ferragni, sorella 32enne dell’influencer, con il fidanzato Riccardo Nicoletti, detto ‘Riku’, Valentina Ferragni, sorella 28enne, con il fidanzato Luca Vezil, Luciana Violini, l’inarrestabile nonna materna di Fedez. Non possono mancare i figli della coppia e Matilda, il bulldog francese della bionda.

Svelata anche la data d’uscita di The Ferragnez - La Serie: tutti potranno gustare le puntate a partire dal prossimo dicembre, rimane ancora top secret il giorno di messa in onda. Il docureality racconterà un periodo speciale per la coppia, tra la fine del 2020 ed i primi mesi del 2021, quando è nata la loro secondogenita.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/11/2021.