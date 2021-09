Fedez lascia Chiara Ferragni senza parole: sorpresa emozionante sul lago per l'anniversario di nozze

Chiara Ferragni e Fedez ci hanno abituati a grandi gesti quando si tratta di occasioni speciali e il terzo anniversario di matrimonio non è stato da meno. Nel giorno in cui un noto settimanale pubblicava la paparazzata della coppia che litigava in barca, il rapper e l’imprenditrice hanno risposto con la solita ironia e non solo…

Chiara si è preparata di tutto punto, con un bellissimo abito magenta è salita su un motoscafo diretta al centro del Lago di Como dove ad attenderla c’era il marito. Su una piattaforma poggiata sull’acqua Fedez, elegantissimo le ha cantato la nuova canzone, scritta proprio per lei come del resto, era già successo quattro anni fa, quando si era inginocchiato sul palco dell’Arena di Verona con l’anello in mano. Un gesto romanticissimo del rapper a tre anni dalle nozze celebrate a Noto nel 2018. ''Giuro mi fai venire voglia di futuro. Mi lasci vincere e poi vuoi la rivincita. E litigare con te è meglio del cinema'', ha cantato alla moglie. La Ferragni è rimasta senza parole, commossa e in lacrime. Poi i due si sono concessi una romanticissima cena sul lago.

''Cinque anni fa ho scritto una canzone che mi ha fatto conoscere la persona della mia vita, esattamente 3 anni fa ci siamo sposati. Grazie per esserci sempre, grazie per avermi donato le anime più preziose della mia vita. Grazie per essere il mio Leone e la mia Vittoria'' ,ha scritto il rapper su Instragram.

Scritto da: La Redazione il 2/9/2021.