Fedez e Chiara Ferragni fanno terapia di coppia: 'Bisogna normalizzare l'andare dallo psicologo’

Fedez e Chiara Ferragni fanno terapia di coppia. Il rapper 32enne lo confida a Fabio Fazio ospite di Che tempo che fa. Il 32enne anticipa alcuni particolari del suo privato che saranno messi a nudo nella docu-serie The Ferragnez, in onda dal 9 dicembre su Prime Video. “Bisogna normalizzare l’andare dallo psicologo”, spiega.

Federico Lucia in tv canta due brani del suo nuovo album, “Disumano”, poi si accomoda davanti a Fazio per raccontare un po’ di sé. Sulla serie di cui lui e Chiara sono protagonisti, insieme al resto della famiglia, dice: “L'abbiamo girata durante il lockdown, quindi è stata un'ottima occasione per poter uscire, in un momento in cui non si poteva”.

Fedez poi svela: “Ci sono tante cose. Credo che la cosa più interessante sia cercare di normalizzare l'andare in terapia di coppia e non solo, proprio in generale. Non sono un bravo recensore, sarei di parte, ma è stato molto interessante”.

Non è la prima volta che sia l’artista che la fashion blogger 34enne affrontano il delicato tema della terapia. Più volte nelle loro storie sul social hanno detto entrambi di andare dallo psicologo e quanto li aiutasse. Ora, però, il rapper confessa di sottoporsi anche sedute di coppia insieme alla moglie, da cui ha avuto Leone, 3 anni, e Vittoria, 8 mesi, per migliorare il loro rapporto e tenere sempre vivo l’amore che li unisce.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/11/2021.