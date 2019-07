Fedez e Chiara Ferragni si regalano un super weekend sul lago di Como, a Tremezzo, nella splendida e lussuosa Villa Sola Cabiati dove soggiornare costa 10mila euro a notte. Con loro c’è il piccolo Leone, un anno e il resto della famiglia. Sono giorni a cinque stelle per la coppia più glamour, tutti raccontati sul social, con alcune foto condivise e le ormai immancabili Ig Stories.

I Ferragnez si divertono un mondo. Fedez e Chiara Ferragni a Villa Sola Cabiati, vicino Como, stanno in paradiso. Con il rapper e la fashion blogger ci sono anche Francesca Ferragni e Valentina Ferragni, le sorelle della bionda, Marina Di Guardo, la ‘suocera’ dell’ex giudice di X Factor, Marco Ferragni, il papà di Chiara, Riccardo Nicoletti, il fidanzato di Francesca. C’è pure il padre di Fedez, Franco Lucia, con la moglie, Annamaria. La famiglia è quasi tutta al completo. Persino i cagnoloni, Matilda e Pablo, sono insieme a loro.

La cornice in cui si svolge il weekend di Fedez e Chiara Ferragni è pazzesca. Villa Sola Cabiati a Tremezzo, vicino Como, è un luogo fantastico e indimenticabile. Il 29enne e la 32enne, inseparabili dal piccolo Leo, si divertono un mondo con la loro famiglia, tra gite in barca sul Lario, wakeboard, bagni in piscina e relax, accompagnato da cene gourmet favolose.

Il weekend extra lusso di Fedez e Chiara Ferragni a Villa Sola Cabiati vicino Como lascia a bocca aperta i fan. La dimora costruita sulla sponda occidentale del ramo comasco del Lario e degna di un re, sarà per questo che la coppia postando una foto a tre scrive ironica: “La famiglia reale italiana”. Lì si sentono dei veri ‘sangue blu’.

Fedez, poi, sempre scherzoso, nel condividere uno scatto delle sorelle di Chiara e della mamma, scrive pure “Ecco le Kardashian di Cremona”. Normale che anche gli haters si scatenino: l’agiatezza del Ferragnez, che ostentano la loro vacanza sui profilo social, crea qualche malumore a chi non apprezza il loro vivere nel super lusso. I due sembrano infischiarsene: il weekend trascorre in fretta e li riempie di felicità. Passare del tempo in famiglia li rende pazzi di gioia. Presto partiranno per il Giappone, prima, però, vogliono sentire vicini gli affetti più cari, quelli veri, punti fermi della loro esistenza.

