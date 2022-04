Fedez e la cicatrice dell'intervento: 'Non c'è nulla di brutto'

Fedez davanti allo specchio mostra ancora una volta la cicatrice sull’addome causata dall’intervento subito al San Raffaele di Milano lo scorso 22 marzo. Il taglio è coperto da un vistoso cerotto, il rapper non ha paura di mostrarsi vulnerabile davanti ai suoi milioni di fan e proprio riferendosi alla cicatrice scrive: “Non c'è nulla di brutto se è stato il coraggio a causarla”.

Sono trascorse due settimane dall’operazione per l'asportazione di un raro tumore neuroendocrino al pancreas. Il 32enne, dopo un momento iniziale di grande sconforto, ha affrontato tutto con grande coraggio, supportato dalla moglie, Chiara Ferragni, e da tutto il resto della sua famiglia. Ieri è anche tornato in ospedale per la prima visita di controllo, lo rivela nelle sue IG Stories, in cui si fa vedere insieme alla sua “gang di chirurghi preferita”, quelli che ha già ringraziato perché gli hanno salvato la vita.

In serata c’è spazio anche per una cena al giapponese, a magiare sushi, insieme alla fashion blogger 34enne e alcuni amici. Fedez torna alla quasi normalità: i figli Leone, 4 anni, e Vittoria, un anno gli danno ancora maggiore forza.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/4/2022.