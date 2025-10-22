Quando faceva il barista a un cliente regalava un gesto orribile per ‘punirlo’

Racconta anche di Angelica, l’amante: “Con Chiara volevo costruire, con lei sognare”

Fedez regala tanti spunti nella sua autobiografia, L’acqua è più profonda di come sembra da sopra, edita da Mondadori. Si racconta sin da quando era un bambino e poi un adolescente e svela come ha perso la verginità. “La mia prima volta”, racconta.

''La mia prima volta'': Fedez svela come ha perso la verginità da adolescente

Cresciuto nella provincia milanese tra Buccinasco, Corsico e Binasco, dove si è trasferito alla fine delle scuole medie, abitava con la famiglia “in una casa più grande ma completamente isolata”. Vicino c’era solo una cartiera e "prostitute col bidone del fuoco". Il rapper 36enne confessa: "Non ricordo la mia prova volta e credo che sia perché ho perso la verginità con una prostituta di Binasco. Quindici euro per il primo rapporto orale, trenta per il resto".

Per guadagnare Federico, che frequentava una scuola di recupero, lavorava nel bar acquistato dai genitori: “Io ero senza un soldo e con i miei genitori a un passo dal perdere la casa perché le rate del mutuo li stavano schiacciando. Una sera mi chiamano, sento quella voce che già sai che qualcosa non va, mi dicono: ‘Federico, svegliati, datti una mossa o la musica te la scordi’”.

Quando faceva il barista a un cliente regalava un gesto orribile per ‘punirlo’: è tutto nel suo libro

Alcuni clienti proprio non gli piacevano. Uno in particolare era un operaio altezzoso che gli ordinava il caffè macchiato schioccando le dita. Fedez gli aveva regalato, così un gesto orribile per ‘punirlo’: “Io preparavo una tazzina personalizzata per questo tizio, solo per lui, già sputata. Quando prendevo il latte prendevo anche la sua tazzina speciale e, come se niente fosse, con grande nonchalance gli facevo il caffè".

Lucia nel suo libro affronta pure lo spinoso tema riguardante l’amante, Angelica Montini: “Ho incontrato Angelica poco prima di sposarmi con Chiara. Era un sentimento forte, sì, qualcosa che ti prende il petto e ti fa sanguinare. Ma non è vero che l’ho chiamata cinque minuti prima di mettere l’anello”. “Da una parte c’era la vita come la casa del Mulino Bianco. La perfezione impacchettata. C’era Chiara. Ma dall’altra parte c’era un’altra storia. C’era Angelica. Una storia senza luci puntate, senza palchi, senza il circo intorno”, aggiunge. E spiega: “Il sentimento per Chiara era reale. Quello per Angelica era diverso. Con Chiara volevo costruire. Con lei volevo sognare”.