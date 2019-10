Fedez festeggia i 30 anni in Oman. E’ un compleanno minimal, un po’ sottotono, quello che il rapper celebra insieme alla moglie, Chiara Ferragni, e alcuni amici tra i quali l’ormai inseparabile Luis Sal. La coppia si diverte tra escursioni in quad nel deserto e cena sotto le stelle. Nessun party esagerato, ma forse la mega festa è solo rimandata e magari sarà organizzata dopo il rientro della coppia a Milano…

Fedez è volato con Chiara Ferragni e alcuni amici nel sultanato dell’Oman per un soggiorno lussuoso da vero sceicco. Ha scelto il Medio Oriente per festeggiare il compleanno. Quest’anno, al momento, non c’è alcuna festa in programma.

Punto di partenza della vacanza è la capitale Muscat, una città dalla storia millenaria. L’ex giudice di X Factor e la fashion blogger soggiornano all’esclusivo Chedi Muscat Hotel, un 5 stelle che dispone di 158 camere con incredibile vista sulle Montagne delle Hajjar. L’albergo si trova in posizione centrale nella zona dello shopping, a pochi passi dalla Galleria d’Arte MuscArt e a pochi minuti da una splendida spiaggia dove rilassarsi.

E’ un viaggio molto caro quello in Oman, in cui Fedez e Chiara Ferragni, partiti senza il figlio Leone al seguito, non si fanno mancare nulla e si divertono come pazzi.

Il compleanno in realtà è fantastico, ma considerato da alcuni sottotono perché il party non arriva. Lo scorso anno, per celebrare i 29 anni, l’artista aveva affittato, con la complicità della bionda, un intero supermercato, scatenando non poche polemiche.

“Il trentesimo compleanno più felice alla mia persona, alla mia anima gemella e al mio migliore amico Fedez. Sono così orgogliosa di te, della nostra relazione e di tutto ciò che abbiamo costruito insieme in soli tre anni. Grazie per avermi reso la mamma e la moglie più felice. Grazie per aver realizzato i miei sogni. Grazie per aver capito chi sono e per supportarmi sempre. Quando ti guardo posso solo pensare ‘è la mia persona, non potrei avere nessun altro che mi faccia sentire così”. Sei famiglia e sei casa e mi rendi orgogliosa ogni giorno. Ti amo raviolito”, gli scrive la moglie innamorata. Festa rimandata o no, intanto i due si godono alla grande i giorni di relax in luoghi da sogno.

