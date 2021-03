Fedez culla per la prima volta la figlia: la reazione è commovente

Fedez culla per la prima volta la figlia neonata, la reazione del rapper è commovente. Federico Lucia prova emozioni fortissime stringendo tra le braccia l’adorata Vittoria, venuta alla luce stamani, martedì 23 marzo. Le lacrime scendono copiose sul suo viso: singhiozza di gioia.

Non riesce a credere ai suoi occhi, Vittoria è una meraviglia. Fedez piange, non riesce a frenarsi, si asciuga gli occhi, ma subito le lacrime riprendono a rigare il volto. E’ irrefrenabile: la felicità per la bimba che sta bene e la moglie, subito in forze dopo il parto è immensa. Ed è proprio Chiara Ferragni a riprendere l’adorabile scena.

VIDEO

Fedez non lascia un istante Chiara, è attento a Vittoria. “Così piango anche io amore”, dice la Ferragni al marito. La commozione cresce e arriva all’apice sentendo le parole di Leone, il primogenito di famiglia, 3 anni, a casa con il nonno.

Leo manda un messaggio ai genitori in ospedale: "Mamma papà vi aspetto, ciao sorellina ti aspetto con amore”.

E’ un giorno di festa. Anche le sorelle di Chiara gioiscono per l’arrivo della cicogna bis. Valentina è felice: “Mi sono ripresa dalla nottata pazzesca, emozionante e bellissima. Io a un certo punto mi sono addormentata, Luca (Vezil, il fidanzato, n.d.r), mi è venuto a svegliare. Finalmente possiamo conoscere la Vitto, è arrivata. Congratulazioni”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/3/2021.