Fedez rompe il silenzio dopo l'annuncio della malattia: la dolce dedica a Leone e la foto in famiglia per i 4 anni del primogenito

Fedez vive giorni difficili e complicati. Dopo aver annunciato al popolo dei fan di avere una malattia che prevede un lungo e importante percorso per guarire, rompe il silenzio e torna sul social per fare gli auguri al figlio. Il rapper 32enne fa una dolce dedica a Leone, poi sorride insieme a lui, alla secondogenita Vittoria, che il 23 marzo compirà appena un anno, e alla moglie Chiara Ferragni nella foto che la fashion blogger condivide sul proprio profilo Instagram per celebrare i 4 anni del bimbo.

“Tanti auguri amore mio, oggi voglio solo dirti grazie. Grazie per aver riempito di gioia questi 4 anni insieme, grazie per avermi fatto crescere come persona più di quanto io possa aver fatto con te. Il tempo vola ma io ti tengo stretto, più che mai. Auguri Leoncino”, scrive Federico Lucia, accompagnando le sue parole da alcuni scatti che lo vedono insieme al piccolo in alcuni momenti che raccontano la sua crescita. Il post raccoglie in poche ore quasi 2 milioni e 300mila ‘like’.

Non ci sono storie che raccontano una festa. I Ferragnez stavolta non si lasciano andare. Anche Chiara dedica parole d’amore al figlio, nato il 19 marzo, nel giorno della Festa del Papà: “Auguri al nostro Leo per i suoi 4 anni. Nella vita non ho mai provato emozione più grande del vederti la prima volta, e da quel momento hai dato ai nostri giorni un significato totalmente nuovo. Con te siamo diventati una famiglia, la famiglia come dici tu. Grazie di averci scelti per essere i tuoi genitori, ed un grazie particolare al mio amore Fedez per aver creato questo sogno insieme a me. Auguri anche a te amore, che sei il papà migliore del mondo per i nostri cuccioli”.

Poi la bionda 34enne pubblica una foto in cui lei e Fedez gioiscono con i loro bambini: Leone è raggiante davanti alla mega torta a tema supereroi e fumetti.

