Fedez dimesso dall'ospedale dopo l'intervento: foto e prime dichiarazioni

Fedez è finalmente uscito dall’ospedale, questa mattina è stato dimesso dopo l’intervento per rimuovere il tumore al pancreas. Il 32enne ha lasciato il San Raffaele a Milano, dove era ricoverato dal 22 marzo scorso: all’uscita ha trovato una folla di fotografi e giornalisti ad attenderlo. Le sue prime dichiarazioni sono più che rassicuranti. “Sto bene”, ha fatto sapere il rapper che nelle foto in cui è immortalato insieme alla moglie mentre si avvia verso la loro macchina appare sereno.

Fedez ha lasciato l'ospedale San Raffaele di Milano oggi, 31 marzo, alle 12,19. Il delicato intervento per l'asportazione di un tumore neuroendocrino al pancreas è durato 6 ore. La cicatrice lo ha segnato, non solo fisicamente. Ora torna a vivere, come lui stesso ha detto, insieme ai suoi bambini, Leone, 4 anni, e Vittoria, 1, e al resto dei suoi cari.

Accanto a lui c'è la sua ‘roccia’, Fedez ha chiamato così la sua Chiara Ferragni. La fashion blogger 34enne gli è rimasta sempre accanto in questi giorni complicati e dolorosi. All'uscita Federico Lucia ha salutato i giornalisti con un cenno della mano, è salito su una Bmw nera, e poi è andato verso casa.

"Grazie a voi che mi avete letteralmente salvato la vita, che mi avete accompagnato e accudito in questi giorni che non sono stati semplici ma che dall’altra parte mi hanno restituito una nuova prospettiva della vita. Grazie al Prof. Falconi e a tutto il suo incredibile staff. Grazie a tutti gli infermieri e infermiere del reparto. E grazie a voi per la grande umanità e il supporto che mi avete dato. L’amore è la medicina più potente. Si torna a casa, si torna a vivere", ha scritto sul social, accompagnando le sue parole con foto scattate poco prima di essere dimesso che lo ritraggono commosso con gli specialisti che l'hanno curato, Chiara, la sua mamma e il suo papà.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 31/3/2022.