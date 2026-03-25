Fedez non era assente alla festa di compleanno del figlio Leone: è andato con Giulia Honegger, foto

Sul social nessun indizio che fosse presente al party, Diva e Donna, però, l’ha immortalato

Il rapper è arrivato insieme alla stilista 23enne che è in dolce attesa, sarebbe in arrivo un altro maschietto

Gli indizi social, inesistenti, lasciavano intendere che di lui al party non ci fosse traccia. A svelare la verità ci pensa, però, Diva e Donna. Fedez non era assente, come inizialmente si era pensato, alla festa di compleanno del figlio Leone, che il 19 marzo scorso ha compiuto 8 anni. In realtà è andato e non da solo: si è recato nel luogo dove è stato organizzato l’evento a Milano insieme alla sua nuova fidanzata, Giulia Honegger, in dolce attesa di un maschietto, così si dice almeno.

Fedez non era assente alla festa di compleanno del figlio Leone: è andato con Giulia Honegger

Federico Lucia ha preso parte al party che l’ex moglie Chiara Ferragni ha voluto fortemente per il primogenito. Quella a tema ‘laser game’. Gli scatti del settimanale mostrano la fashion blogger 38enne e l’artista 36enne nello stesso luogo per la medesima importante occasione. La presenza di Giulia, giovane stilista 23enne, confermerebbe le indiscrezioni secondo cui Fedez avrebbe già comunicato la nuova cicogna in arrivo all’influencer, così da preparare i primi due figli avuti con lei all’arrivo del bebè.

Sul social nessun indizio che fosse presente al party, Diva e Donna, però, l’ha immortalato. Il rapper è arrivato insieme alla stilista 23enne che è in dolce attesa, sarebbe in arrivo un altro maschietto

La presenza del papà di Leo ai festeggiamenti testimonierebbe pure che Chiara e Federico Lucia, pur comunicando solo per i pargoli, dopo il divorzio mantengono i rapporti civili e corretti, tutto per la serenità dei piccoli, che rimangono la loro preoccupazione primaria. Sicurante Fedez sarà andato anche alla festa della sua secondogenita Vittoria, che il 23 marzo, due giorni fa, ha compiuto 5 anni.