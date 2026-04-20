Fedez e Giulia Honegger a passeggio a Monte Carlo: la stilista col look estivo mostra il pancione, guarda

Il rapper e la fidanzata si godono il sole nel Principato: lei è splendida con le forme da mamma

Per Lucia sarà il terzo figlio, dopo Leone e Vittoria, 8 e 5 anni, per la ragazza classe 2002 invece è il primo bebè

Si godono il weekend con temperature elevate. Lo fanno nel principato di Monaco. Fedez e Giulia Honegger nelle Storie si fanno vedere a passeggio a Monte Carlo. La giovane stilista col look estivo mostra il pancione, che cresce ogni giorno di più.

Fedez e Giulia Honegger a passeggio a Monte Carlo: la stilista col look estivo mostra il pancione

Nella clip condivisa dal rapper, Giulia porta una canottiera nera sopra i jeans, il capo le lascia scoperto in ventre. La coppia sorridente, cammina, poi si regala una coccola. Sono raggianti e innamorati. La ragazza, classe 2002, in una foto sempre postata da Lucia nelle sue Storie, porta una t-shirt chiara corta e sotto pantaloni in denim marroni. Anche in questo caso le forme da mamma sono in primo piano.

Il rapper e la fidanzata si godono il sole nel Principato: lei è splendida con le forme da mamma

Federico da quando Giulia è entrata nella sua vita, sembra aver cambiato registro, ritrovando grande stabilità. Secondo indiscrezioni riportate dal settimanale Oggi, agli amici avrebbe confessato che lei è “la donna della sua vita”.

Per Lucia sarà il terzo figlio, dopo Leone e Vittoria, 8 e 5 anni, per la ragazza classe 2002 invece è il primo bebè

Già papà di Leone e Vittoria, 8 e 5 anni, avuti dall’ex moglie Chiara Ferragni, con cui avrebbe appianato tutti i contrasti relativi al divorzio, adesso Fedez sente di essere maturato. Si dice che la Honegger porti in grembo un maschietto, che lui non vede l’ora di abbracciare e presentare ai piccoli, che sanno della cicogna in volo.