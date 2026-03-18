Secondo Chi la compagna del rapper sarebbe in dolce attesa di un tenerissimo maschietto

Il 36enne avrebbe già dato la notizia della cicogna all’ex moglie Chiara Ferragni, madre dei suoi Leone e Vittoria

I fotografi non lasciano scampo alla coppia. I due sarebbero appena stati in uno studio medico, lei, incinta, si sarebbe sottoposta a a un semplice controllo di routine. Questo scrive Chi. Fedez e Giulia Honegger sono stati paparazzati a Milano: il giornale sulla cover pubblica le prime foto della 23enne col pancino, piuttosto evidente. Non ci sarebbero più dubbi: la compagna del rapper sarebbe in dolce attesa. Svelato pure il sesso del bebè che porterebbe in grembo: un maschietto a quanto pare.

Fedez e la fidanzata Giulia Honegger paparazzati a Milano: le prime foto della 23enne col pancino

Il condizionale rimane, comunque un obbligo, dato che il 36enne e la giovane stilista al momento non hanno ancora ufficializzato la cicogna. Però le immagini parlano abbastanza chiaro. Giulia negli scatti ‘rubati’ indossa abiti casual. Il top che porta le fa rimanere il ventre, leggermente arrotondato, scoperto. Federico la segue passo, passo e la riempie di premure.

Secondo Chi la compagna del rapper sarebbe in dolce attesa di un tenerissimo maschietto

Lucia avrebbe già comunicato la notizia della gravidanza della compagna all’ex moglie Chiara Ferragni, madre dei suoi due figli, Leone e Vittoria, il primo 8 anni domani, 19 marzo, San Giuseppe, festa del papà, l’altra 5 il 23 dello stesso mese. “I rapporti tra Fedez e Chiara non sono idilliaci - scrive Chi - ma i due comunicano per il bene dei loro figli”. Lui desidererebbe che i piccoli possano accogliere il bebè nel migliore dei modi, grazie pure al sostegno della madre.