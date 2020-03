Fedez interrompe le dirette social in segno di lutto per i tanti morti da Coronavirus

Fedez interrompe le dirette social in segno di lutto per i tanti morti a causa del Coronavirus. Il rapper sospende temporaneamente per rispetto delle migliaia di vittime italiane, seguendo l’appello lanciato da Beppe Fiorello che ieri, 19 marzo, lo aveva chiesto ai colleghi vip sul social.

In un post nelle sue IG Stories Fedez informa i tanti follower della decisione presa. “Buongiorno a tutti. Nel rispetto delle numerose vittime di questi giorni le dirette dal balcone si prendono qualche giorno di pausa”, scrive. Chiara Ferragni approva la decisione del marito e sempre via Instagram fa sapere ai fan che lei, pur cercando di rimanere sempre positiva in un momento tanto difficile, ogni tanto ha momenti estremamente ‘down’ in cui piange per la situazione.

Fedez dal suo attico milanese a CityLife ha fatto ballare i vicini con la voce di Emma Marrone, ha divertito il popolo del web con la salentina. Ha poi emozionato con Andrea Bocelli e il figlio Matteo. Ora interrompe le dirette social in segno di lutto per i tanti morti. Ferma la musica per qualche giorno, sperando che la situazione migliori e che l’allarme contagio si esaurisca.

