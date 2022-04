Fedez intervista Belen: 'Sai che Fabrizio Corona mi odia?'. La risposta della showgirl

Fedez nell’ultima puntata del suo podcast Muschio Selvaggio, che conduce con il migliore amico Luis Sal, intervista Belen, un nome “che nessuno ha mai sentito in Italia”, sottolinea ironico il rapper 32enne. Con la showgirl ripercorre le tappe della sua vita professionale e non solo, parla anche di ex. “Sai che Fabrizio Corona mi odia?”, le sottolinea, la risposta dell’argentina è da ridere.

Belen è stata legata, tra alti e bassi, a Corona dal 2009 al 2012, Fedez, nonostante non sia in buoni rapporti con l’ex re dei paparazzi, che ha persino querelato insieme alla moglie Chiara Ferragni quando del 2020 il 48enne gli aveva dato degli “ebeti”, è ‘costretto' a nominarlo. “Lo sai che lui mi odia?”, sottolinea alla Rodriguez. “Ma va, non penso proprio che ti odi“, prova a sdrammatizzare lei. “Sì!. Ogni giorno fa una storia su Instagram contro di me, è ossessionato! Che caz*o di ossessione ha nei miei confronti? Forse è perché ho più tatuaggi di lui, non saprei. In caso fatteli altri due così non mi rompi più i cogli*ni! Non ha proprio nulla da fare!”, continua Federico Lucia.

“Sei più tatuato di lui, è per questo che è invidioso”, replica sarcastica più che mai Belen. E aggiunge: “Quando era fidanzato con me, gli dicevo che avrebbe fatto prima a tatuarsi anche la lista della spesa, così se la sarebbe ricordata almeno. Ha tatuaggi su qualsiasi cosa”.

La showgirl poi seriamente precisa: “Non credo che ce l’abbia realmente con te… Non è del tutto a posto, ma gli voglio bene nonostante i suoi difetti”. E conclude: “Ce l’ha un po’ con tutti, gli piace rompere le pal*e per fare parlare di sé. E’ un modo per fare notizia. Una strategia che non ha mai abbandonato”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/4/2022.