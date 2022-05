Fedez e J-Ax fanno pace dopo 4 anni di silenzio: prime foto insieme

Fedez e J-Ax hanno fatto pace. Federico Lucia e Alessandro Aleotti, questi i veri nomi dei due rapper, sono tornati a mostrarsi per la prima volta insieme dopo oltre 4 anni. Avevano infatti litigato a causa di dissapori nati intorno alla gestione dell’etichetta discografica che avevano fondato. Qualcuno potrebbe pensare che la recente esperienza di Fedez in sala operatoria (è stato operato per un tumore al pancreas lo scorso marzo) abbia giocato un ruolo importante nel riavvicinamento. E forse è così, ma come ha spiegato lo stesso 32enne in realtà i contatti erano stati ripresi proprio qualche giorno prima che lui ricevesse la diagnosi della malattia.

I due hanno pubblicato sui rispettivi profili Instagram una serie di foto in cui appaiono mentre ridono, scherzano e si baciano a vicenda. Il tutto sul terrazzo di casa di Fedez e Chiara Ferragni a CityLife, a Milano. Vicino agli scatti hanno scritto: “Ed eccoci qua, con un po’ di capelli bianchi in più, due padri, due mariti e forse un po’ più adulti di prima. Abbiamo imparato che è facile lasciarsi le persone alle spalle e che invece per mettere da parte l’orgoglio e tornare a riabbracciarsi anche quando ci si è fatto del male ci vuole coraggio. In questo momento storico dove essere divisi è normale e avere nemici è quasi uno status symbol, archiviare le differenze e focalizzarsi sui momenti belli vissuti insieme forse è la cosa più giusta per vivere un’esistenza serena”.

“La vita è una strana coincidenza, ci siamo rivisti il giorno in cui Federico ha scoperto di avere il tumore al pancreas dopo esserci risentiti al telefono qualche giorno prima dopo 4 anni di silenzio”, hanno poi aggiunto.

“Dobbiamo raccontavi una cosa, e no, non sarà una canzone insieme. Abbiamo deciso di fare un regalo alla nostra città e contemporaneamente provare a fare del bene. Domani vi raccontiamo tutto. Come dicevamo in una nostra vecchia canzone: ‘È solo musica cazzo lo so che non curerà il cancro, però so che ha salvato me’. Alessandro e Federico”, hanno infine concluso.

Scritto da: la Redazione il 22/5/2022.