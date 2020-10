Fedez quasi in lacrime: 'Mi commuovo, è veramente bello'

Fedez è quasi in lacrime nelle sue IG Stories. Il secondo bambino in arrivo lo riempie di gioia. “Grazie a tutti per i messaggi, mi commuovo, è veramente bello…”, sottolinea con la voce rotta. Chiara Ferragni è incinta e la famiglia si allarga, il rapper è al settimo cielo.

Federico Lucia sorride insieme alla moglie e al figlio Leone nello scatto di famiglia che la coppia condivide con i milioni di fan sul social. Insieme al primogenito di 2 anni, i due tengono tra le mani l’immagine della prima ecografia del loro bebè.

“Grazie per tutti messaggi e per tutto l’amore che avete condiviso con noi. Auguri a tutte le future mamme!”, scrivono i Ferragnez. Come recita il nuovo brano dell’artista, questa è una “bella storia”. “Il mio bambino ora è lungo circa 3 pollici e mezzo (11, 43 centimetri), più o meno la grandezza di un kiwi”.

La fashion blogger 33enne felice dice grazie a tutti quelli che le hanno inviato i loro auguri per la gravidanza bis. Fedez sottolinea: “Grazie per i messaggi e le energie positive che ci state mandando. Sto cercando di rispondere a più persone possibili”. Sono giornate indimenticabili per i due, che hanno fortemente desiderato un altro bebè. Leone diventerà il fratello maggiore di una femminuccia o di un maschietto, questo ancora non si sa.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/10/2020.