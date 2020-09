Fedez, infortunio mentre gioca a basket: 'Legamento rotto'

Fedez si procura un brutto infortunio mentre gioca a basket. Il pomeriggio trascorso ad allenarsi con il cestista Gigi Datome finisce veramente male per il rapper. Distorsione alla caviglia e legamento rotto: ora l’artista 30enne è costretto al riposo assoluto, proprio il giorno in cui esce il suo nuovo singolo, “Bella storia”.

Fedez era felice, aveva realizzato un sogno: stava giocando a pallacanestro con Gigi Datome, star della Nazionale e dell’Olimpia Milano. La partitella finale, però, è stata catastrofica: il marito di Chiara Ferragni ha poggiato male il piede sotto canestro: la caviglia di è girata e il legamento ha fatto ‘patatrack’.

“Stava andando tutto bene”, racconta Fedez nelle sue IG Stories. Poi, però, è finito a terra con “l’agilità di Paolo Brosio quando fa acquagym”. Immediatamente soccorso, Federico Lucia, seduto a bordo campo ha immediatamente messo sulla caviglia ghiaccio istantaneo. Purtroppo il danno era fatto.

“Ho una pallina di gelato al posto del piede”, commenta Fedez poco dopo. Il rapper ha fatto la lastra. Il verdetto è stato impietoso: legamento rotto. “Una carriera da cestista morta sul nascere”, sottolinea l’artista tornato a casa in stampelle.

Steso in salotto in salotto con la gamba stesa e il tutore ai fan spiega: “Comunque non mi è andata così male, devo soltanto stare così. Il problema è che a mio figlio piace correre e non sta qui con me, quindi mi sento solo". Poi parla del suo singolo in uscita e conclude ironicamente: “Un saluto dal vostro anziano preferito”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/9/2020.