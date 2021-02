Fedez con Leone e Chiara da Donatella Versace: guarda che combina il figlio...

Fedez va con Chiara Ferragni e Leone da Donatella Versace. Il rapper e stilista, poco prima di partire per Sanremo, deve scegliere i vestiti che indosserà sul palco dell’Ariston, dove si esibirà insieme a Francesca Michelin tra i Big in gara al festival. Il figlio di quasi 3 anni (li compirà il prossimo 19 marzo) appena entra in maison è scatenato. Senza pensarci su un istante si arrampica sullo spettacolare e maestoso divano di ‘zia’ Donatella con le scarpe…

E’ un divano bellissimo, foderato con un magnifico tessuto Versace a fondo bianco. Leone, però, energico e incontenibile più del solito, come tutti i bambini della sua età, non pensa che le sue calzature possano sporcarlo irrimediabilmente: così, appena entrato nella lussuosa maison di Donatella Versace, ci sale su, subito però rimproverato dal papà.

Il rapper lo insegue: vuole evitare ‘danni’. Raggiunge Leo, il bambino è già con le scarpe sul sofà. "Amore non mettere i piedi sul divano di Donatella, scendi!”, gli dice più volte. Fedez, però, è divertito enormemente dal figlio: trattenere le risate, anche se condite da un leggero imbarazzo, davanti alla scena è molto complicato.

Fedez e la Ferragni raccontano, come sempre la gustosa scenetta sul social, nelle loro IG Stories. Poi tutti si mettono in posa insieme a Donatella Versace, che vuole uno scatto anche solo con il delizioso Leone.

L'artista prova gli abiti e sceglie, consigliato dalla loro creatrice, quelli che fanno per lui. Poi di corsa a Sanremo, dove rimarrà per dieci giorni da solo, lontano dalla sua famiglia. “Non capitava da prima della pandemia di separarmi per così tanto tempo da mia moglie e mio figlio, mi sembra surreale”, ammette malinconico il cantante 31enne.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/2/2021.