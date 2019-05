Fedez fa il suo primo viaggio con Leone, tutti soli: destinazione Los Angeles. Chiara Ferragni deve andare a Cannes per un red carpet, il rapper 29enne non farà passerella insieme a lei sulla Croisette al festival. Parte per gli States insieme al figlio di un anno. La 32enne li raggiungerà in California solo venerdì. I Ferragnez staranno via dall’Italia per circa un mese.

E’ il suo primo viaggio con Leone, soli, soletti. Fedez è emozionato, ma vive questa sua nuova esperienza con la solita e immancabile ironia che lo contraddistingue. Prende il diretto da Milano. Prima, in aeroporto, a Malpensa, si occupa del pargoletto: pur dovendo camminare parecchio, lo fa divertire e ridere di gusto.

Durante il volo, mentre affronta il suo primo viaggio con Leone, Fedez continua a essere un papà modello. Sono tante le ore da trascorrere sull’aereo, cerca di tenere occupato il figlio, poi gli prepara il latte.

Il bimbo è molto attratto da un pulsante sul bracciolo del posto che occupano: è quello che serve a chiamare la hostess. Lo pigia e lei accorre. I due sono già stati rimproverati perchè lo ha fatto per ben cinque volte, Fedez lo racconta ai fan nelle IG Stories, poi aggiunge: “Mancano 6 ore, possiamo farcela”.

VIDEO

“Però siamo felici, stiamo bene”, fa sapere dopo. Sono soli, ma contenti. Fedez non ha problemi a gestire Leo, anche quando il piccolino fa molta ‘pupù' e deve cambiarlo mentre è in volo. Alla fine se la cava e arriva a Los Angeles. Non è andata male: le quasi 13 ore di aereo, questa la durata del viaggio, sono trascorse abbastanza tranquillamente.