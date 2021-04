A casa di Fedez arriva Lillo nei panni di Posaman come in LOL: la reazione di Leo

A casa di Fedez arriva Lillo nei panni di Posaman, proprio come in LOL - Chi ride è fuori, lo show in onda su Amazon Prime che ha fatto impazzire tutti.

Il rapper 31enne lo aveva annunciato ai milioni di fan sul social: un nuovo supereroe avrebbe fatto un’incredibile sorpresa al figlio. La reazione di Leone è esilarante.

Lillo Posaman entra nel mega attico milanese dei Ferragnez e subito si mette in posa a richiesta. Leo pronuncia il suo nome e lui esegue le sue pose plastiche a ripetizione. Fedez ride a crepapelle, anche Chiara Ferragni è con le lacrime agli occhi. “Sto morendo”, scrive. Lello, come chiama il figlio il rapper, è divertito, ma alla fine ammette: preferisce Batman.

Nonostante il comico, all’anagrafe Pasquale Petrolo, 58 anni, non si fermi un attimo e dia tutto se stesso con Leone, creando addirittura una settima posa, tutta nuova. il bimbo non è pienamente convinto. I poteri speciali sono accattivanti, certo, ma Posaman non può battere il suo amato Batman. “Non sa fare le pose Batman!”, sottolinea Lillo a Leo. Poi deve ammettere: “Niente da fare, preferisce Batman…”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/4/2021.