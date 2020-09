Fedez, cambio look estremo: capelli arcobaleno. Ecco perché l'ha fatto

Fedez sconvolge tutti. Il marito di Chiara Ferragni si regala a sorpresa un cambio look estremo, assolutamente drastico: il rapper si fa i capelli arcobaleno. Dice addio alla chioma castano chiaro e decide per il multicolor. Sulla nuca si disegna il simbolo della pace: tutto per il lancio del nuovo singolo, “Bella storia”, in uscita il prossimo 25 settembre.

Fedez non ha mezze misure. Si tinge i capelli arcobaleno, il colore predominante è il fucsia, però. Aggimge il simbolo della pace rasato sulla nuca. Si fa anche la manicure e sulle unghie si fa disegnare lo stesso simbolo, di un colore diverso su ogni dito.

Sconvolge, tutto in nome della sua musica. Fedez sta per lanciare sul mercato il suo nuovo disco e lo fa così. In casa, dopo il cambio di look, chiede al figlio Leone: “Ti piace papà arcobaleno?”. Chiara al momento non si pronuncia, ma appoggia il marito in ogni sua scelta professionale e posta lo stesso suo scatto sul suo profilo Instagram.

Federico Lucia lascia fare al parrucchiere, che gli spennella tutta la testa con i colori, poi sul social mostra il risultato finale. Il 30enne si fa notare. Dopo il biondo platino di poco tempo fa, arriva il look arcobaleno. Ora ha catturato l’attenzione di tutti: i fan attendono il singolo, le aspettative a riguardo sono altissime.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/9/2020.