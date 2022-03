Fedez e la malattia 'misteriosa': ecco cosa potrebbe essere

Fedez ha sconvolto tutti con la sua confessione sul social. Il cantante 32enne con gli occhi arrossati dal pianto, ancora lucidi, ha rivelato di “avere un problema di salute che comporta un percorso importante”. La malattia al momento rimane ‘misteriosa’, ha spiegato che parlerà del suo ‘percorso’ più in là, non ora.

Tutti gli sono accanto, Chiara Ferragni e i famigliari lo sostengono. Federico Lucia è circondato da amore. La diagnosi lo rende fragile, al momento per gli altri è sconosciuta, anche se il pensiero non può che andare a quello che lo stesso Fedez aveva raccontato circa tre anni fa a La Confessione, ospite di Peter Gomez sul Nove.

“Durante una risonanza magnetica mi è stata trovata una cosa chiamata demielinizzazione nella testa, che è una piccola cicatrice bianca. Devo stare sotto controllo perché è una sindrome radiologicamente verificata. La demielinizzazione è quella che avviene quando hai la sclerosi multipla. Questa cosa può essere, come no, che si tramuti in sclerosi”, aveva confessato in tv.

Questa situazione lo aveva cambiato: aveva capito l’importanza del suo tempo: “E’ stato il motivo per iniziare un percorso per migliorare e scegliere le mie battaglie. Ad oggi, se dovesse accedermi questa cosal e significa che, in base a dove ti si accendono queste cicatrici, puoi perdere il dono della parola o l’uso della gamba, per dire, insomma, se dovesse succedermi una cosa del genere io ad oggi per cosa ho combattuto? Mi sono reso conto che sono stato dietro a un sacco di caz*ate, a un sacco di persone che probabilmente non se lo meritavano”.

Fedez non si sente ancora pronto per parlare apertamente fino in fondo della sua malattia, potrebbe forse essere stata causata dal problema scoperto in precedenza, ma sono solo ipotesi.

