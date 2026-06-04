La giovane stilista 25enne si lascia immortalare in bikini con le forme da mamma

I due, lontano dal caos cittadino, si godono il tempo sotto il sole di giugno

L'estate più dolce di Fedez ha il sapore del mare cristallino della Sardegna, delle passeggiate mano nella mano e dell'attesa di un bambino che presto cambierà nuovamente la sua vita. Il rapper 36enne continua a condividere piccoli frammenti della sua nuova serenità. Nelle ultime ore ha pubblicato una nuova foto della compagna Giulia Honegger che mette in mostra il pancione sempre più evidente.

Fedez non nasconde più la felicità: nuova foto di Giulia Honegger col pancione in Sardegna

La giovane stilista milanese, 25 anni, appare raggiante mentre si gode il sole dell'isola indossando un elegantissimo due pezzi bianco che valorizza le sue forme da futura mamma. Per la coppia sono giorni preziosi, vissuti lontano dal caos cittadino e dagli impegni professionali. Una sorta di "babymoon" prima dell'arrivo del loro primo figlio insieme. Secondo le indiscrezioni che circolano da settimane, il bebè sarebbe un maschietto e la nascita sarebbe prevista tra la fine dell'estate e l'inizio di settembre, forse addirittura prima del compleanno di Giulia, che spegnerà 26 candeline il prossimo 1° settembre.

I due, lontano dal caos cittadino, si godono il tempo sotto il sole di giugno

Nelle Storie condivise da Federico Lucia non c'è solo il pancione che cresce. In un breve video la coppia si mostra anche durante una passeggiata, complice e affiatata. La loro vita è lontana dagli eccessi. Non mancano neppure gli inseparabili amici a quattro zampe. C'è il piccolo Chihuahua a pelo lungo arrivato in famiglia lo scorso marzo, Maurizio, e c'è Silvio, il Golden Retriever che Fedez aveva accolto nell'estate del 2024, pochi mesi dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni.

Se Fedez negli ultimi mesi ha gradualmente aperto una finestra sulla sua vita sentimentale, Giulia ha sempre scelto la strada opposta. Riservatissima, ha mantenuto il proprio profilo Instagram rigorosamente privato anche quando il suo nome ha iniziato a occupare le cronache rosa. Adesso, però, qualcosa sembra essere cambiato. Ha infatti deciso di affacciarsi anche su TikTok, mostrandosi ai follower con maggiore naturalezza.

Il rapper 36enne e la 25enne sono più uniti che mai

Per Fedez si apre un nuovo capitolo familiare. Dopo Leone, 8 anni, e Vittoria, 5, avuti dall'ex moglie 39enne, l'artista si prepara ad accogliere un altro figlio. E stavolta lo fa lontano dalle polemiche e dai riflettori più rumorosi.