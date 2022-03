Fedez operato all'addome: ecco cosa sappiamo sul suo delicato intervento chirurgico

I loro profili social, sempre super aggiornati per i fan, restano vuoti o quasi. Fedez è in ospedale, ricoverato al San Raffaele di Milano, sarebbe stato operato all’addome martedì 22 marzo, così scrive il Corriere della Sera, per quel problema di salute che lui stesso ha comunicato via IG Stories e per il quale, parole sue, dette con gli occhi gonfi dal pianto e un volto preoccupato, dovrà affrontare “un percorso importante che dovrò fare e che mi sento di raccontare”. Ma non adesso.

Il 32enne avrebbe subito un delicato intervento chirurgico. Chiara Ferragni, sempre al suo fianco in reparto, ieri, 23 marzo, nel giorno del compleanno della secondogenita Vittoria, che ha compiuto un anno, ha voluto celebrare lo stesso la bambina. Ha pubblicato alcune foto in cui racconta la sua bella famiglia, con la piccola davanti a una super torta insieme al padre, al fratellino Leone di 4 anni e a lei.

“Buon primo compleanno alla nostra Vittoria”, ha scritto la 34enne. Poi sugli scatti ha chiarito: “Abbiamo scattato queste foto Domenica, con qualche giorno in anticipo, perché sapevamo che oggi papà sarebbe stato in ospedale (ma sarà presto a casa)”. Una rassicurazione quella della fashion blogger rivolta a tutti quelli, famigliari, amici, parenti e non solo, che vivono ore d’ansia per Federico Lucia.

“I prossimi giorni saranno fondamentali per definire con precisione il quadro clinico, ma tra le certezze c’è che la malattia è stata affrontata con grande tempismo”, scrive il quotidiano di via Solferino. Una malattia arrivata come un fulmine a ciel sereno e che ha sconvolto gli equilibri dei Ferragnez, protagonisti di una favola, tra lusso, sentimenti sani, ma anche impegno sociale e beneficenza. I due si sono raccontati persino in una serie tv, adesso si fanno forza. Chiara rimane accanto a Fedez, lo supporta ed esorcizza la paura insieme a lui. E’ una battaglia da vincere.

Scritto da: la Redazione il 24/3/2022.