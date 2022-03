Fedez operato a Milano: ad assisterlo Chiara Ferragni

Fedez non può festeggiare il primo anno della secondogenita Vittoria che oggi, 23 marzo, celebra il compleanno: sarebbe stato operato a Milano, lo scrive il Corriere della Sera. Ricoverato ieri all’ospedale San Raffaele, il polo sanitario sostenuto dal rapper e Chiara Ferragni durante la prima ondata di Covid con una racconta fondi per la terapia intensiva d’emergenza allestita nelle prime fasi della pandemia, il 32enne sarebbe stato “sottoposto a intervento chirurgico”, ad assisterlo in reparto di via Olgettina la moglie.

Lunedì 21 marzo Fedez aveva annunciato ai fan: “Domani sarà una giornata importante, volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto in questi giorni mandando tanta positività. Grazie a mia moglie che è sempre stata al mio fianco giorno e notte, grazie alla mia famiglia e ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il morale. Grazie alle nostre due stelle che riescono a creare una magia senza nemmeno rendersene conto: darmi la forza di affrontare tutto questo”.

Federico Lucia, secondo il giornale, ora “è ancora in attesa di alcuni risultati d’esame che saranno cruciali per stabilire il percorso di cure” a causa della sua malattia, quella rivelata al mondo intero con un messaggio via web che ha commosso tutti.

“I prossimi giorni saranno fondamentali per definire con precisione il quadro clinico”, sottolinea ancora il quotidiano di via Solferino.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/3/2022.