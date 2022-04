Fedez convalescente a casa dopo l'intervento indossa la pancera e ci scherza su: foto

Fedez non si abbatte. Dopo il complicato intervento per l'asportazione di un raro tumore neuroendocrino al pancreas durato 6 ore, tornato a casa, si riprende la vita anche se ancora convalescente. La cicatrice profonda che va dal torace al ventre ha ancora bisogno di tempo per guarire, il 32enne è costretto a indossare una pancera: lo rivela ai fan e ci scherza anche un po’ su.

“Ciao, mi chiamo Federico e per un periodo della mia vita dovrò indossare una pancera”, spiega Fedez in un video che condivide sul social. Davanti a uno specchio si riprende con lo smartphone e fa vedere a tutti che porta la fascia post operatoria, non ha problemi a dirlo.

Ironico e dissacrante, Federico Lucia continua: “...Ma sono anche il marito di Chiara Ferragni, quindi ho deciso di ‘pimpare’ la mia pancera”. Poco dopo svela le sue intenzioni fino in fondo: in salone, insieme al figlio primogenito di 4 anni Leone, seduto per terra, disegna il logo del brand fashion della Ferragni sulla sua pancera appoggiata su uno sgabello rigorosamente firmato Louis Vuitton.

“Stiamo facendo un tarocco della mamma”, spiega a Leo. Il bimbo gli domanda cosa sia un tarocco. “Una contraffazione, una cosa illegale, ci potrebbero arrestare… Perché se la Polizia scopre che stiamo facendo un tarocco di Chiara Ferragni ci arresta”, chiarisce il papà. Il figlio non capisce che Fedez sta solo scherzando, si spaventa e si mette persino a piangere ma ci pensa subito la madre a tranquillizzarlo. Interviene anche Fedez che tra le risa gli dice: “Amore, sto scherzando, no, non ci arrestano!”.

L’artista finisce il suo piccolo capolavoro, poco dopo si siede sul divano accanto a Chiara. La 34enne si complimenta con lui: la pancera ‘taroccata’ con suo marchio è perfetta. “L’hai fatto bene!”, esclama la bionda, che, per completare l’opera, autografa il capo. Fedez manda anche un messaggio all’amica Donatella Versace, orgoglioso del suo disegno quasi perfetto: “Se ti serve una mano per il prossimo Met Gala…”. Non perde il buonumore neppure per un istante, essere positivi in un momento così è basilare.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/4/2022.