Il pancino sembrava sospetto già in una foto sul social e i gossip erano nell’aria da tempo

Tutti si aspettavano che il rapper desse l’annuncio a Sanremo 2026, lui, però, aveva smentito

I gossip erano nell’aria da settimane. Fedez sarà papà per la terza volta? A quanto pare sì, il settimanale Chi ne è certo. Regala un’anticipazione sulle foto che compariranno domani sul giornale e scrive: “Giulia Honegger è incinta”.

Fedez papà per la terza volta? Il settimanale 'Chi' ne è certo: ''Giulia Honegger è incinta''

Il condizionale, al momento, rimane d’obbligo. Il rapper e la giovane stilista non regalano l’annuncio, che tutti già si aspettavano a Sanremo 2026, dove Federico ha partecipato tra i Big in coppia con Marco Masini. Il 36enne, incalzato dai giornalisti, aveva smentito e detto a chiare lettere di non avere annunci da fare. Molti erano rimasti delusi, ma i rumor sulla gravidanza della 23enne non si erano fermati, anzi…

Sul social, poi, era arrivata la notizia, direttamente da loro, della famiglia che si allargava grazie a Maurizio, il nuovo quattro zampe, un cucciolo di chihuahua, arrivato a far compagnia a Silvio. Il Golden Retriver di Lucia. Nessun bebè. A far pensare alla cicogna, però, ci aveva pensato una foto social in cui Giulia, dopo il festival in Liguria, l’8 marzo scorso, approfittando del sole, si era mostrata con Fedez in due pezzi. La mano, in posa, proprio davanti al ventre, pareva certificare un ‘pancino’ da nascondere.

Il pancino sembrava sospetto già in una foto sul social e i gossip erano nell’aria da tempo

“Dopo settimane di voci, sul numero di ‘Chi’ in edicola da mercoledì 18 marzo, vediamo le prime foto che indicano la dolce attesa di Giulia Honegger, compagna di Fedez. La coppia è a Milano, e sembra festeggiare una bella notizia”, promette il settimanale. Leone e Vittoria, il primo 8 anni il prossimo 19 marzo, San Giuseppe, festa del papà, l’altra 5 il 23 dello stesso mese, i due bimbi che l’artista ha avuto da Chiara Ferragni, starebbero per avere un fratellino o una sorellina, chissà.