Fedez: 'Ecco perché ho pianto a Sanremo'

Fedez si mette a nudo. A Sanremo ha versato lacrime appena si è conclusa la sua esibizione con Francesca Michielin. I due sono in gara tra i Big con “Chiamami per nome” e i bookmaker li danno tra i favoriti del festival. Il rapper 31enne al Corriere della Sera svela: “Ecco perché ho pianto”. Non ha paura di mostrare le sue fragilità.

L’emozione ha travolto il marito di Chiara Ferragni, tra pochi giorni papà bis di una femminuccia dopo Leo, il 19 marzo 3 anni, senza lasciargli scampo. “Il terrore delle prove ha lasciato posto all’emozione. E’ stato un misto di cose. Vivo in semilockdown da mesi in compagnia di una donna incinta, forse abbiamo gli ormoni sincronizzati. Poi ci sono stati gli alti e bassi di questa avventura come il rischio di esclusione (per aver diffuso 9 secondi della canzone sui social, ndr)... Insomma, sono particolarmente sensibile in questo periodo”, confessa.

VIDEO

In soccorso di Fedez arriva la Michielin che difende l’amico e compagno di viaggio a Sanremo: “Federico mi piace perché appartiene a un mondo, quello hip hop, che in genere è machista. E’ bello vedere una persona emotiva che espone la propria fragilità. Viviamo in un’epoca in cui tutti ti dicono, anche a noi donne e non mi piace perché io quella cosa non ce l’ho fisicamente, che devi essere caz*uto. Noi non rispettiamo quel canone”.

Lei però ha resistito e racconta come ha fatto: “Nelle mie due precedenti partecipazioni a Sanremo, in gara e come ospite di Levante, avevo pianto. Quando ho visto il sorriso luminoso di Amadeus, i cuoricini dei maestri dell’orchestra ed è arrivato il carrello con i fiori ho ricacciato indietro la lacrima. E mi sento ringiovanita: col nuovo taglio di capelli ho perso 10 anni, sono tornata a quando ho debuttato”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/3/2021.