Fedez 2 minuti prima di sposare la Ferragni ha chiamato la sua amante per dirle che l'amava? Il gossip impazza: cosa sappiamo

Fabrizio Corona svela la sua verità: nel podcast Falsissimo parla di Fedez e fa il nome della donna di cui il rapper sarebbe da sempre innamorato, Angelica Montini, milanese doc, imprenditrice che gestisce un brand di moda che porta il suo nome. “E’una figlia di papà con i genitori ricchi che frequenta la Milano bene, lei non voleva farsi vedere con Fedez”, racconta. Quella del 50enne è una vera bomba: Federico Lucia, 2 minuti prima di sposare Chiara Ferragni, avrebbe chiamato la sua amante per dirle che l’amava. Il gossip impazza. L’ex re dei paparazzi fa ascoltare un audio in cui si sente la voce della Montini. La contatta e le domanda se sia vero, lei stessa parrebbe confermare: “Sì, è vero”.

Stando a Corona Fedez avrebbe conosciuto Angelica prima di incontrare Chiara e avrebbe continuato a intrattenere rapporti con lei anche durante la relazione con la 37enne, poi sfociata nelle nozze l’1 settembre 2018. Ma anche nel giorno del matrimonio a Noto Lucia avrebbe avuto in testa solo questa donna. “Cinque minuti prima di salire sull’altare, era in bagno, nascosto, e sapete con chi parlava? Con Angelica. Le diceva: ‘Ti amo, se mi dici di mollare tutto, mollo tutto’. Lei risponde: ‘Anche io ti amo, ma sono pronta a restare in disparte’”, svela.

La Montini sarebbe, sempre stando a Fabrizio, la causa dei cedimenti psicologici di Federico. Lo scorso dicembre l’artista a SaràSanremo, su Rai1, ospite di Carlo Conti per presentare il brano che canterà al festival a febbraio, è sembrato perso, spaesato, al punto che tutti si sono interrogati sulle sue condizioni di salute. Fedez e sua madre il giorno seguente hanno rassicurato i fan. Si era anche parlato di stress dovuto a un litigio furibondo del 35enne con la sua storica assistente Eleonora Sesana. Corona, però confida altro.

Il crollo di Fedez sarebbe dovuto solo ed esclusivamente ad Angelica: “Due giorni prima lei gli scrive: ‘Mi spiace Fedez, ma non provo più lo stesso’. Io dico a lei di non scrivergli quel giorno perché c’è Sanremo. E Fedez non sta bene. Lei, però, vuole chiudere la relazione, lo chiama prima che lui salga sul palco, restano al telefono per mezz’ora", fa sapere Corona.

Fabrizio rivela anche che quel giorno, pochi minuti dopo, Federico lo avrebbe chiamato dicendogli: “Bro, ho preso una boccetta di Minias (un sedativo-ipnotico, ndr), non posso sopportare questo dolore. Ti sto mandando un messaggio che ho scritto, se succede qualcosa fallo leggere ai miei figli". Gli avrebbe detto questo.

“Lui si sente male. Chiamo Tatiana - prosegue Corona, parlando della mamma di Federico - Le dico che Fedez si è sentito male. Lei non sapeva niente, sento che lei bussa con lui che non le apre, poi Federico le apre. Le dico di non chiamare l’ambulanza perché sennò l’indomani è su tutti i giornali. Tatiana chiama un medico che rianima Fedez, la situazione era drammatica. Si riprende e gli dico di salire sul palco“.

“La mattina dopo, il medico lo mette sotto flebo, lui fa una cosa incredibile – racconta ancora l’ex paparazzo -. Quella mattina per caso Chiara chiama Fedez per i figli. A un certo punto lui è convinto di parlare con me e cosa fa? Racconta tutto, ma non a me, ma alla sua ex moglie. Poi si riprende e si rende conto che non era più in chiamata, ma si trova un messaggio da Chiara: ‘Tu sei uno stron*o di mer*a’. Federico aveva appena rivelato a sua moglie che aveva sempre avuto e forse amato un’altra donna“, conclude Corona.