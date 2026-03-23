Nello scatto con loro c’è anche l’ultimo arrivato in famiglia, Maurizio, il cucciolo di Chihushus a pelo lungo

Non servono parole per la coppia, al settimo cielo per la cicogna in volo: Federico è nuovamente sereno

Ha trovato un nuovo equilibrio e quella stabilità sentimentale che, probabilmente, aveva cercato anche in precedenza. Fedez racconta la suo quotidianità con la compagna 23enne. Pubblica una rara immagine con la fidanzata Giulia Honegger e svela il pancino della giovane stilista milanese. Sarà padre per la terza volta, è ufficiale, stavolta sembra proprio a essere lui, il diretto interessato, a confermare la notizia della cicogna in volo.

Fedez pubblica una rara immagine con la fidanzata Giulia Honegger e svela il pancino: sarà padre per la terza volta, è ufficiale

Nello scatto che li immortala in ascensore, il rapper 36enne è con Giulia e l’ultimo arrivato in famiglia, il piccolo Maurizio, il cucciolo di Chihuahua a pelo lungo che nell’enorme casa milanese fa compagnia a Silvio, l’adorato Golden Retriver di Federico Lucia.

Il cagnolino poi, sul divano in salone, sta proprio accanto al ventre della Honegger, che è davvero pronunciato per la dolce attesa. Fedez non scrive nulla in sovrimpressione sulle brevi Storie che condivide sul suo profilo Instagram. Mostra semplicemente quanto in coppia sia sereno e tranquillo, sorridente.

Nello scatto con loro c’è anche l’ultimo arrivato in famiglia, Maurizio, il cucciolo di Chihushus a pelo lungo. Il ventre della stilista 23enne è davvero pronunciato

La fine turbolenta della relazione con l’ex moglie Chiara Ferragni ormai è definitivamente alle spalle. Stando al settimanale Chi, l’artista avrebbe già informato l’imprenditrice del maschietto, così si dice, in arrivo. Da lei ha avuto Leone, 8 anni, e Vittoria, che ne compie 5 proprio oggi, 23 marzo. Le ha chiesto di supportarlo per far accettare ai figli il fratellino 'nuovo'.