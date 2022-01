Fedez fa un regalo da oltre 300mila euro a Chiara Ferragni: guarda

Fedez fa un regalo da oltre 300mila euro a Chiara Ferragni. Al braccio della fashion blogger spunta un bracciale Cartier da mille e una notte e dal prezzo esorbitante.

Il rapper 32enne smentisce le voci di crisi, circolate ultimamente, donando a Chiara una notte indimenticabile. Per la 34enne affitta un intero locale alla Galleria Vittorio Emanuele, nel cuore di Milano. All’arrivo, per la serata rigorosamente senza figli, la bionda imprenditrice digitale e stilista trova petali di rosa a terra, un tavolo apparecchiato lussuosamente, un suonatore di violino tutto per loro. Le pietanze sono tutte firmate da Carlo Cracco. Ma non è tutto: per lei Fedez ha fatto le cose in grande, con un dono da sogno.

Il bracciale Panthère de Cartier che la Ferragni fa notare a tutti al polso, inquadrandolo in una foto che racconta la serata, è in oro bianco 18 carati, occhi di smeraldo, macchie in onice, naso in onice e diamanti (10,81 carati) e, prezzo ufficiale, costa 318mila euro. In realtà l’artista potrebbe anche aver scelto la versione ancora più cara, quella in oro bianco 18 carati, occhi di smeraldo, macchie in zaffiro, naso di onice e diamanti (10,81 carati), di cui il prezzo è addirittura riservato…

Il prezioso per cui Fedez non bada a spese è la testimonianza di un amore che non sfiorisce e che i due celebrano senza bisogno di un’occasione speciale, anniversario o compleanno: si prendono per una notte uno spazio tutto loro.

