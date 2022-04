Fedez riabbraccia i figli: la festa di benvenuto a casa

Fedez “torna a vivere”, come scrive lui stesso. Il rapper riabbraccia finalmente i figli dopo il lungo ricovero all’ospedale San Raffaele di Milano e l’intervento per l'asportazione di un tumore raro neuroendocrino al pancreas durato ben 6 ore. Rivede Leone e Vittoria, i bambini di 4 e un anno sono felici di stare tra le braccia del papà. La festa di bentornato a casa è speciale.

Federico Lucia è commosso, ma felice: ha voglia di ridere e scherzare col maggiore che gli porta un grande cuore realizzato con palloncini celesti e bianchi su cui c’è scritto “bentornato”. La sua accoglienza gli riempie il cuore di gioia.

Leo è frastornato e gli fa gli auguri di buon compleanno, soffiando persino in una trombetta, il 32enne spiega al bimbo che in realtà non è il giorno in cui compie gli anni. Ride di gusto e riparte dai suoi affetti più cari, condividendo le istantanee della vita che più gli piace, quelle in cui il valore della famiglia è al di sopra di tutto.

Ha trascorso momenti terribili, di paura e sconforto. Fedez adesso ha bisogno di serenità, per continuare a combattere e tenere sotto controllo la patologia sulla quale, con la diagnosi precoce, i medici sono riusciti a intervenire subito.

“Grazie a voi che mi avete letteralmente salvato la vita, che mi avete accompagnato e accudito in questi giorni che non sono stati semplici ma che dall’altra parte mi hanno restituito una nuova prospettiva da cui affrontare la vita. L’amore è la medicina più importante”, ha scritto a chi si è preso cura di lui in ospedale.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/4/2022.