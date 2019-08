Fedez si scatta un selfie accanto a Chiara Ferragni mentre lei dorme. L’influencer, che con la sua immagine glamour ha costruito un impero milionario, ovviamente non viene esattamente bene nello scatto, ma proprio per questo il marito lo pubblica sul suo profilo Instagram. “Chi dorme si piglia selfie”, scrive accanto alla foto, in cui compare anche Luis Sal, il suo migliore amico che in questi giorni è in vacanza con loro alle Baleari.

Quando Chiara si sveglia e apre lo smartphone si accorge di essere stata fotografata in un momento intimo e senza permesso. E’ lo stesso rapper a condividere sempre su Instagram una Story in cui mostra Chiara ancora sdraiata sul divano con il telefono in mano che osserva quanto postato poco prima dal marito. “Non l’ha presa benissimo”, dice nel video Fedez.

Lei sul suo seguitissimo profilo invece non fa il minimo accenno allo “scherzo”. Segno che forse se l’è davvero presa.

Scritto da: la Redazione il 20/8/2019.