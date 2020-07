Fedez si traveste da donna e sfila a Lecce per Chiara Ferragni: guarda che look

Fedez e Chiara Ferragni si divertono come pochi a Lecce e condividono la loro ironia sui social. Il rapper si traveste da donna e sfila in casa.

VIDEO

La coppia è in Salento per assistere alla sfilata di Dior e il rapper, 30 anni, ha pensato di indossare alcuni capi della moglie e sfilare proprio come una fashion influencer, il risultato è tutto da ridere. L'imprenditrice digitale riprende tutta la scena con lo smartphone e ride a crepapelle. Fedez le fa il verso e imita la Ferragni quando fa le stories parlando in inglese e mostrando i suoi look. Gonne lunghe, giacche, tutine e accessori griffatissimi: abbinamenti del tutto casuali quelli scelti da Federico che inganna il tempo nella masseria pugliese dove sono ospiti. La coppia ha lasciato il figlio Leone con i nonni durante il viaggio in Puglia. Lavoro, ma anche relax per Fedez e Chiara che non perdono mai l'occasione per scherzare sui social.

Dopo le stories sulla passione per la manicure colorata di Fedez, il rapper continua a sdoganare i clichè sugli uomini e si sbizzarisce addirittura in una sfilata...

Scritto da: La Redazione il 23/7/2020.