Fedez ama mettere lo smalto alle unghie: lancia la sua linea

Fedez ama mettere lo smalto alle unghie. Il rapper ha dimostrato di essere un vero manicure addicted e così ha deciso: lancia la sua linea. Nello spot, ironico e scanzonato, promuove lo smalto da unghie, che sulle mani di un uomo, negli ultimi tempi, sta diventando un vero e proprio trend.

Fedez non è il primo a usare lo smalto. In passato lo hanno portato cantanti come Steven Tyler degli Aerosmith, Marilyn Manson, Ozzy Osbourne e anche alcune star di Hollywood, come Brad Pitt, Johnny Depp e Jared Leto. Spronato dalla moglie, Chiara Ferragni, che ha un fiuto speciale per gli affari, lascia ora la sua linea di smalti. Nel filmato Federico Lucia si diverte come un pazzo e lo fa ancora una volta a fin di bene…,

“La mia linea di smalti è finalmente fuori! NooN by Fedez. Grazie a Layla Cosmetics per aver credito in questo progetto - scrive l’artista 31enne condividendo con i fan lo spot - Una parte dei ricavati andranno alla Fondazione Pangea Onlus che sostiene le donne vittime di violenza domestica e i loro bambini sul territorio nazionale. Regia Luis Sal. Grazie a Francesco (Franz) Galati, Michelle Puttini, Merisiel, Riko De Ville”.

Il cantante lancia il suo smalto che servirà anche per fare beneficenza. Mette a frutto la sua ultima passione. E’ già da un po’ che affida le proprie unghie alle cure esperte di Isabella Franchi, la stessa nail artist della Ferragni, che è entusiasta dell’iniziativa del marito e scrive sul social, a commento: “Adoro”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/4/2021.