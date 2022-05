Fedez torna ad allenarsi a 2 mesi dall'intervento: 'Per i medici ne servivano 6'

Fedez riprende col fitness, torna ad allenarsi a 2 mesi dall’intervento. Il rapper 32enne è stato operato lo scorso 22 marzo all’ospedale San Raffaele a Milano, gli è stato asportato un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Adesso lo spettro del cancro sembra essere lontano. Non solo, Federico Lucia sorprende tutti con il suo recupero lampo. Nelle sue IG Stories rivela: “Per i medici servivano 6 mesi”.

Fedez è dimagrito moltissimo dopo l’operazione, ha perso circa 10 chili, il tono muscolare gli è andato giù, ma non c’è problema: ritorna in palestra a sollevare pesi. Sul social si fa vedere a torso nudo, la lunga cicatrice sull’addome sta guarendo in fretta. Seguendo le indicazioni del personal trainer, l’artista fa gli esercizi. “Piano piano l’anzianotto si rimette in sesto”, fa sapere.

Il prossimo giudice di X Factor poi davanti allo specchio mostra i muscoli che cominciano a farsi nuovamente vedere.

“I medici mi avevano detto che avrei potuto aspettare anche 6 mesi prima di ricominciare a cantare e a fare attività fisica dopo l’intervento - spiega ai fan - Ma la forza di volontà e l’amore di chi vi sta vicino a volte è più forte di tutto. Ed eccomi qua a nemmeno 2 mesi dall’operazione. Banale da dire, ma è la cura più forte che ci sia”.

