Fedez, rivelazione shock: 'Ho un raro tumore al pancreas'. Foto dopo l'intervento con la cicatrice

Fedez ricompare sui social, condivide alcuni scatti in cui si fa vedere nella camera del reparto oncologico del San Raffaele di Milano in cui è ricoverato. Le accompagna con un post in cui fa una rivelazione scioccante, parla della sua malattia, stavolta con chiarezza, e confessa: “Ho un raro tumore al pancreas”. Il rapper mostra ai fan anche la cicatrice che ha sull’addome, enorme, dopo l’operazione a cui è stato sottoposto durata ben 6 ore.

Federico Lucia a soli 32 anni si trova a combattere contro un ‘intruso’ che, se non preso in tempo, lascia poco scampo. Quando ha rivelato il suo problema di salute, con gli occhi gonfi di pianto, era sconvolto: la sua paura era giustificata. “Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo”, svela.

VIDEO

Fedez subito aggiunge: “Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso)”. E, con l’ottimismo con cui si fa forza dice: “A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po’”.

Immancabili da parte sua i ringraziamenti a chi con la diagnosi precoce e con l’intervento gli ha dato grande speranza: “Grazie ai medici, chirurghi e infermieri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi. Un grazie immenso anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare”. Al suo fianco, senza lasciarlo mai un istante, la moglie,Chiara Ferragni.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/3/2022.