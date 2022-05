Fedro contro Luca Argentero: 'Un opportunista, eravamo fratelli dentro e fuori il GF’

Fedro Francioni non le manda a dire a Luca Argentero. In un’intervista al Corriere della Sera il 52enne, tra i protagonisti insieme all’attore del Grande Fratello 3, punta il doto contro il 44enne. “E’ un opportunista, eravamo fratelli dentro e fuori il GF”, rivela. Ora non si frequentano più.

Fedro è rimasto nella Casa di Cinecittà solo 67 giorni. “Era morta una zia a cui tenevo molto. In quegli anni non succedeva come ora che ti fanno entrare e uscire. Li mi dissero: o dentro o fuori. Sono uscito perché ci tenevo ad andare al funerale di zia Annamaria ed abbracciare i miei cugini. Felice di aver scelto gli affetti familiari. Ho vissuto con molta leggerezza quell’esperienza che era nata per caso. Oggi è cambiato tutto, parlerei di comportamenti inqualificabili, non c’è nulla di spontaneo, tutto è costruito. Ma forse è dipeso anche dal fatto che il programma dopo tanti anni cerca nuove strade”, spiega.

Fedro, che fa lo speaker radiofonico a Padova, diventa scuro quando gli si nomina Argentero: “Quando sento questo nome per me è come mettere il dito in una piaga. Io e lui eravamo praticamente fratelli, sia dentro che fuori la Casa. Abbiamo condiviso tantissime esperienze, abbiamo anche condiviso lo stesso appartamento. Poi col tempo si è rivelato diverso, un opportunista. Abbiamo litigato e non ci vediamo più. Per me lui è stato una grandissima delusione”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/5/2022.