Fermi tutti! Parla la regina Elisabetta e risponde a Harry e Meghan: le sue parole

Dopo un paio di giorni di assordante silenzio, la regina Elisabetta ha dovuto cedere alla pressione mediatica e intervenire personalmente per rispondere alle accuse del nipote Harry e di Meghan Markle, che durante un’intervista rilasciata a Oprah Winfrey (che andrà in onda in versione integrale questa sera alle 21.30 su Tv8 in Italia) hanno accusato un membro della famiglia (di cui non hanno però fatto il nome) di commenti razzisti nei confronti di loro figlio Archie (all’epoca ancora non nato, ma il cui possibile colore della pelle sarebbe stato oggetto di pesanti insinuazioni, essendo l’ex attrice americana per metà nera).

Ecco il comunicato stampa ufficiale di Buckingham Palace: “Tutta la famiglia è rattristata nell’apprendere quanto siano stati difficili gli ultimi anni per Harry e Meghan”. “Le problematiche sollevate, in particolare quella relativa al razzismo, sono molto preoccupanti. Sebbene qualche ricordo potrebbe variare, sarà tutto preso molto seriamente e affrontato dalla famiglia in privato”, prosegue la nota. “Harry, Meghan e Archie saranno sempre membri della famiglia molto amati”, conclude il testo.

Insomma, la regina sembra aver riconosciuto che Harry e Meghan sono stati oggetto di un trattamento non proprio corretto, probabilmente da parte di alcuni membri della famiglia stessa. La questione sarà però affrontata in privato. Questo potrebbe deludere però qualcuno, visto che invece per le accuse di maltrattamento dello staff da parte di Harry e Meghan è stata aperta un’inchiesta formale a Palazzo. Come mai si fanno di nuovo due pesi e due misure, si sono chiesti alcuni esperti di affari reali?

Quel che è certo che è l’eco dell’intervista dei Sussex andata in onda domenica sera sulla CBS è arrivato in tutto il mondo e ha danneggiato, probabilmente in maniera irreversibile, l’istituzione monarchica inglese.

